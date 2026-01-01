Soundtracks & musicals

71 playlist(s)

Epic Film Scores

Epic Film Scores
Soundtrack Hits

Soundtrack Hits
Contemporary Musical Hits

Contemporary Musical Hits
Iconic Horror Movie Scores

Iconic Horror Movie Scores
Broadway's Biggest Hits

Broadway's Biggest Hits
Songs From Animated Movies

Songs From Animated Movies
Presenting John Williams

Presenting John Williams
Tarantino Movie Hits

Tarantino Movie Hits
21st Century Disney

21st Century Disney
SCENE ON

SCENE ON
Best Scene Korean Drama OST

Best Scene Korean Drama OST
Cinematic Ambience

Cinematic Ambience
All Grown Up

All Grown Up
Presenting Hans Zimmer

Presenting Hans Zimmer
OPM Soundtrack

OPM Soundtrack
Brand New Korean OST

Brand New Korean OST
Hi-Scores

Hi-Scores
Oscar-Winning Songs

Oscar-Winning Songs
The World of James Bond

The World of James Bond
Death Rattles

Death Rattles
Halftime Performers Through The Years

Halftime Performers Through The Years
Musicals

Musicals

808 views

Mellow'ish good tunes

Mellow'ish good tunes

683 views

Pop

Pop

9.7K views

James Bond Opening Credits Songs

James Bond Opening Credits Songs

559 views

Disney fav.

Disney fav.

58K views

Family Movie Hits

Family Movie Hits

25K views

Best of Broadway

Best of Broadway

57K views

Fantasy with Werewolves

Fantasy with Werewolves

254 views

Movies Soundtrack

Movies Soundtrack

9.9K views

Favorites - Soft Instrumental

Favorites - Soft Instrumental

565 views

[My] Instrumentals

[My] Instrumentals

452 views

Tarantino Mix

Tarantino Mix

8.8K views

Good mood music

Good mood music

5.3K views

드라마

드라마

2.2K views

soundtrack

soundtrack

14K views

드라마 OST

드라마 OST

879 views

Song Halloween

Song Halloween

146K views

Song of the Year

Song of the Year

215 views

halloween

halloween

859 views

OPM

OPM

130 views

Guess the Musical

Guess the Musical

183 views

Broadway

Broadway

1.6K views

James Bond Songs

James Bond Songs

21K views

Cinematic Soundtrack

Cinematic Soundtrack

6.2K views

Disney

Disney

38K views

my movie soundtracks

my movie soundtracks

171K views

Emotional piano

Emotional piano

599 views

気になるプレイリスト　Female

気になるプレイリスト　Female

2.1K views

좋은노래

좋은노래

144 views

Trivia songs

Trivia songs

701 views

Instrumental Pt. 3: Piecefull

Instrumental Pt. 3: Piecefull

830 views

Cara's birthday party

Cara's birthday party

419K views

Soundtracks

Soundtracks

309 views

Halloween

Halloween

13K views

드라마

드라마

23K views

Grammy Award For Song of the Year (Winners)

Grammy Award For Song of the Year (Winners)

697 views

Soundtrack

Soundtrack

988 views

Tarantino Movies

Tarantino Movies

8.9K views

Now Playlist

Now Playlist

13K views

OPM Melow

OPM Melow

104K views

Broadway Music Bingo

Broadway Music Bingo

252 views

Musical

Musical

3K views

Disney

Disney

502K views

프로젝트헤일메리 독서 배경음악

프로젝트헤일메리 독서 배경음악

4.4K views

Movie songs

Movie songs

28K views

Mysterious

Mysterious

2.3K views

workout

workout

69K views

summer playlist

summer playlist

76K views

Musica de peliculas

Musica de peliculas

980 views

favorite main themes

favorite main themes

487 views