R&B & soul

125 playlist(s)

Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Chill R&B

Chill R&B
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
Christian R&B

Christian R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
R&B love

R&B love

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
anos 2000

anos 2000

1.7K views

Matin tout doux

Matin tout doux

858 views

Love

Love

11K views

Old sweet jams

Old sweet jams

21K views

shower feel good songs

shower feel good songs

210 views

young and slow

young and slow

29K views

Current

Current

397 views

日本R&B

日本R&B

971 views

Work Playlist Smooth R&B

Work Playlist Smooth R&B

867 views

Throwback Jams

Throwback Jams

30K views

The Best of My Love Songs

The Best of My Love Songs

3.6K views

Best of Motown

Best of Motown

52K views

sunday jams

sunday jams

812 views

Litmas Christmas

Litmas Christmas

666 views

R&B

R&B

21K views

Soul

Soul

15K views

Slow jamz throwbackz

Slow jamz throwbackz

69K views

May 2024

May 2024

139 views

Fanny Flutters

Fanny Flutters

179 views

good vibes tunes

good vibes tunes

48K views

AmaPiano (2025)

AmaPiano (2025)

780 views

Neo Soul

Neo Soul

12K views

Motown

Motown

10K views

Fun

Fun

23K views

Bad Boy for life

Bad Boy for life

66K views

Soul

Soul

687 views

now playing

now playing

890 views

Old School

Old School

27K views

R&B

R&B

1.2K views

Ok Christmas!!!

Ok Christmas!!!

2.3K views

May walk in peace

May walk in peace

740 views

Slow jam RnB HipHop

Slow jam RnB HipHop

43K views

Cleaning the house soundtrack

Cleaning the house soundtrack

1K views

very cool tracks

very cool tracks

665 views

Mona's rap playlist

Mona's rap playlist

118 views

잔잔 발라드

잔잔 발라드

2.1K views

Smooth R&B/Soul

Smooth R&B/Soul

148 views

2026 오디너리 summer

2026 오디너리 summer

2.1K views

Old school backyard party

Old school backyard party

340 views

癒しのソウル

癒しのソウル

4.6K views

R&B

R&B

19K views

Soul

Soul

30K views

reggae

reggae

686 views

홈파티 R&B

홈파티 R&B

522 views

잔잔한 음악

잔잔한 음악

6.3K views

일단들어

일단들어

1.7K views

jamming breakfast

jamming breakfast

16K views

Old School Music

Old School Music

25K views

Slow

Slow

1.5K views

Gaming

Gaming

10K views