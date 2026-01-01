African
75 playlist(s)
afrobeat
16K views
Latest 2025
31K views
Nigeria Old Skool songs
9.8K views
Mains oldies
27K views
Piano SA
1.1K views
fresh naija
900 views
Amapiano
231 views
extra muzik
14K views
Afrobeats 2010+
439 views
3 Step Amapiano
251 views
Party Vybez
17K views
Slow
780K views
Car playlist
330 views
Mood
143 views
Scrit
2.2K views
Naija
6.8K views
Lucky Dube
45K views
old school music
11K views
Miami
7.1K views
old school Nigeria
6.9K views
Amapiano
516 views
Naija Throwback Pops
5.3K views
Tinos Makossa jams
1.8K views
Diamond latest
342 views
Afrodance
235 views
Chill Amapiano
4.7K views
Reggae songs
45K views
car playlist
969 views
Amapiano 25
2.4K views
Good old times
4.3K views
Nigerian
1.7K views
Afrobeats
671 views
rough amapiano
4.7K views
piano piano
2.6K views
Alice Vibe
12K views
Naija 2025 Dec Mix
4.4K views
nostalgic african music
4.2K views
2025 Afrobeat Jams by Tomeee
895 views
favourite
486 views
9ja Old school
8.3K views
Amapiano
188 views
Barça African Connect
131 views
80’s Nigeria
26K views
Sam hot music 2023
1.8K views
Uniquement Congo
1M views
AmaPiano
821 views
Saturday bangers
200 views
South African Oldies mama's fav
25K views
African sensee
569 views
AmaPiano (2025)
780 views