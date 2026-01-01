African

75 playlist(s)

The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Owambe

Owambe
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Naija Central

Naija Central
Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
afrobeat

afrobeat

16K views

Latest 2025

Latest 2025

31K views

Nigeria Old Skool songs

Nigeria Old Skool songs

9.8K views

Mains oldies

Mains oldies

27K views

Piano SA

Piano SA

1.1K views

fresh naija

fresh naija

900 views

Amapiano

Amapiano

231 views

extra muzik

extra muzik

14K views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

439 views

3 Step Amapiano

3 Step Amapiano

251 views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

Slow

Slow

780K views

Car playlist

Car playlist

330 views

Mood

Mood

143 views

Scrit

Scrit

2.2K views

Naija

Naija

6.8K views

Lucky Dube

Lucky Dube

45K views

old school music

old school music

11K views

Miami

Miami

7.1K views

old school Nigeria

old school Nigeria

6.9K views

Amapiano

Amapiano

516 views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

5.3K views

Tinos Makossa jams

Tinos Makossa jams

1.8K views

Diamond latest

Diamond latest

342 views

Afrodance

Afrodance

235 views

Chill Amapiano

Chill Amapiano

4.7K views

Reggae songs

Reggae songs

45K views

car playlist

car playlist

969 views

Amapiano 25

Amapiano 25

2.4K views

Good old times

Good old times

4.3K views

Nigerian

Nigerian

1.7K views

Afrobeats

Afrobeats

671 views

rough amapiano

rough amapiano

4.7K views

piano piano

piano piano

2.6K views

Alice Vibe

Alice Vibe

12K views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

4.4K views

nostalgic african music

nostalgic african music

4.2K views

2025 Afrobeat Jams by Tomeee

2025 Afrobeat Jams by Tomeee

895 views

favourite

favourite

486 views

9ja Old school

9ja Old school

8.3K views

Amapiano

Amapiano

188 views

Barça African Connect

Barça African Connect

131 views

80’s Nigeria

80’s Nigeria

26K views

Sam hot music 2023

Sam hot music 2023

1.8K views

Uniquement Congo

Uniquement Congo

1M views

AmaPiano

AmaPiano

821 views

Saturday bangers

Saturday bangers

200 views

South African Oldies mama's fav

South African Oldies mama's fav

25K views

African sensee

African sensee

569 views

AmaPiano (2025)

AmaPiano (2025)

780 views