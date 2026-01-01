Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
listen

listen

569 views

Favourite HK 90s

Favourite HK 90s

447K views

台灣假日金曲精選

台灣假日金曲精選

295 views

精選歌曲

精選歌曲

3.4K views

綜合經典歌曲

綜合經典歌曲

10K views

音樂永續作品

音樂永續作品

6.7K views

2026 canton pop songs

2026 canton pop songs

293 views

R&B

R&B

425 views

華語金曲

華語金曲

475 views

Queen

Queen

2.2K views

80年代女歌手

80年代女歌手

29K views

90’s2000’s情歌

90’s2000’s情歌

1.3K views

Drive

Drive

925 views

memories

memories

119K views

流行音乐榜

流行音乐榜

19K views

經典金曲

經典金曲

20K views

好聽華語歌曲

好聽華語歌曲

21K views

Chinese

Chinese

889 views

放輕鬆華語

放輕鬆華語

1.5K views

我的情歌年代

我的情歌年代

38K views

90年代華語歌曲

90年代華語歌曲

139K views

Relax

Relax

448 views

中文舞曲

中文舞曲

16K views

嘻哈音樂

嘻哈音樂

20K views

Canton flow 2026

Canton flow 2026

434 views

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

825 views

2000年懷念歌曲

2000年懷念歌曲

2.1K views

懷舊金曲

懷舊金曲

226 views

老歌曲

老歌曲

6.1K views

HK Pop

HK Pop

102K views

一夜一夜一夜

一夜一夜一夜

579 views

Canto pop 80s

Canto pop 80s

3.1K views

Chinese Song

Chinese Song

454 views

香港Disco

香港Disco

3.2K views

華語抒情

華語抒情

24K views

輕柔華語音樂

輕柔華語音樂

31K views

香港精神

香港精神

1K views

大學時聽的歌

大學時聽的歌

6.4K views

粵語 經典金曲

粵語 經典金曲

67K views

微搖滾音樂

微搖滾音樂

198 views

國語歌曲

國語歌曲

6.7K views

跨年熱門華語

跨年熱門華語

746 views

最喜愛情歌

最喜愛情歌

422 views

Love song

Love song

14K views

R&B

R&B

246 views

香港千禧年代金曲

香港千禧年代金曲

532 views

2001流行歌曲

2001流行歌曲

922 views

Mandarin Oldies

Mandarin Oldies

214K views

懷舊金曲

懷舊金曲

8.7K views

Nhạc Trung

Nhạc Trung

304 views