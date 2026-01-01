J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
お気に入り

お気に入り

577 views

おきに

おきに

2.3K views

大好きな曲

大好きな曲

315 views

懐かしい曲

懐かしい曲

120K views

好きな曲

好きな曲

128 views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

1K views

チェンソーマン爆弾

チェンソーマン爆弾

1.4K views

アニソン

アニソン

21K views

ジュピット選曲

ジュピット選曲

8.2K views

春ドラマ

春ドラマ

402 views

ポジティブ

ポジティブ

114 views

夏の始まり

夏の始まり

116 views

70年代

70年代

5.3K views

好きなやつ

好きなやつ

148K views

マイベスト

マイベスト

3.4K views

プレイリスト

プレイリスト

1.5K views

カラオケ

カラオケ

471 views

アイドル

アイドル

295 views

音楽

音楽

66K views

朝のモチベ上がる

朝のモチベ上がる

767 views

お気に入り

お気に入り

2.4K views

やっぱ80年代

やっぱ80年代

6.5K views

ドラマ

ドラマ

302 views

プレイリスト

プレイリスト

20K views

マイプレイリスト

マイプレイリスト

397 views

なつかし

なつかし

283K views

2025年ノリがよいやつ

2025年ノリがよいやつ

25K views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

8.2K views

好きな曲

好きな曲

135 views

カラオケ2 歌えない

カラオケ2 歌えない

4.4K views

最新曲

最新曲

375 views

ドライブ

ドライブ

4.9K views

昭和ヒット

昭和ヒット

216K views

懐メロ

懐メロ

188K views

運転中に聴くな

運転中に聴くな

20K views

なんか好きな曲

なんか好きな曲

11K views

いい曲

いい曲

215 views

最新ドラマ主題歌

最新ドラマ主題歌

545K views

最近のお気に入り

最近のお気に入り

4.2K views

うた

うた

6.6K views

プレイリスト

プレイリスト

1.2K views

お気に入り

お気に入り

315 views

懐メロ

懐メロ

23K views

最新好きな曲

最新好きな曲

37K views

2026年冬アニメ

2026年冬アニメ

1.9K views

アイドル

アイドル

546 views

テキコレ

テキコレ

127 views

ドライブ

ドライブ

38K views

音楽トラック

音楽トラック

1.6K views

1970年代

1970年代

7.1K views