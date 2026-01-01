Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Rainy Day Mix

Rainy Day Mix

827 views

warmer & warmer

warmer & warmer

205 views

best songs of 2025

best songs of 2025

936 views

easy listening

easy listening

387 views

Felizmente triste

Felizmente triste

150 views

シーシャ

シーシャ

124 views

Primavera26.

Primavera26.

606 views

I feel like a cold winter snowy day

I feel like a cold winter snowy day

233 views

Fresh Boleros

Fresh Boleros

1.6K views

Alternativo español

Alternativo español

435 views

Indie90

Indie90

582 views

indie argentino

indie argentino

36K views

4. morning chill

4. morning chill

1.4K views

New Indie playlist start 2023-

New Indie playlist start 2023-

273 views

спокій

спокій

477 views

Recent Jams

Recent Jams

252 views

indie

indie

6.1K views

Trinkets Soundtrack (Netflix)

Trinkets Soundtrack (Netflix)

6.8K views

Saturday Biscuits

Saturday Biscuits

125 views

flow state

flow state

255 views

Regular Rotation

Regular Rotation

3.6K views

Chill Writing Playlist

Chill Writing Playlist

2.1K views

Cambio Estacionario

Cambio Estacionario

293 views

My Alternative

My Alternative

4.7K views

musica indie

musica indie

386 views

UK Indie & Britpop 1995-2005

UK Indie & Britpop 1995-2005

88K views

잔잔

잔잔

192 views

so alternativas

so alternativas

3.2K views

Culture Study Songs of the 2026 Summer

Culture Study Songs of the 2026 Summer

560 views

Top Alternative

Top Alternative

73K views

Tastes like Indie Mint

Tastes like Indie Mint

1.2K views

alt tracks

alt tracks

975 views

Winter 2026

Winter 2026

485 views

Yeni iyi

Yeni iyi

303 views

no sé que genero es

no sé que genero es

177 views

Flowing by

Flowing by

255 views

Too Big To Fail

Too Big To Fail

211 views

Car Trip

Car Trip

626 views

Deutsche Lieder

Deutsche Lieder

561 views

Oh to be young

Oh to be young

8K views

ドライブ

ドライブ

969 views

Eita brasileira

Eita brasileira

130 views

besto playlisto

besto playlisto

547 views

Rainy and Dark days

Rainy and Dark days

168 views

indie

indie

190 views

Alternative

Alternative

1K views

Wedding

Wedding

145 views

March 2026

March 2026

188 views

Nouveau Latin

Nouveau Latin

338 views

90s tunes

90s tunes

265K views